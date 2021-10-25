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Сотрудники оперативной таможни задержали контрабандный товар-пачки сигарет

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники оперативной таможни задержали контрабандный товар - сигареты в количестве 20 тысяч пачек.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС, сотрудниками оперативной таможни в городе Ош был остановлен автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением гр. "У. К.".

В ходе осмотра автотранспорта был обнаружен товар – сигареты с фильтром торговой марки "Milano" и "Mond" в количестве 20 000 пачек. Сигареты были без акцизных марок и ввезены с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

По данному факту зарегистрировано досудебное производство по признакам статьи 102 Кодекса КР о проступках.


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URL: https://www.vb.kg/408424
Теги:
контрабанда, Ош, Кыргызстан, таможня
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