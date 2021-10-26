В ЕАЭС внедрят интеллектуальное таможенное администрирование

В Евразийском экономическом союзе поддерживают инициативу Федеральной таможенной службы РФ по введению интеллектуального таможенного администрирования на все пять стран Союза – Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на состоявшемся в Москве Международном таможенном форуме – 2021.

"Мы поддерживаем инициативу Руслана Валентиновича Давыдова (первый заместитель руководителя ФТС – VB.KG) по введению интеллектуального таможенного администрирования – она показала эффективность на примере сотрудничества белорусских и российских таможенных администраций. ЕЭК выступает за распространение этой практики на пять государств, чтобы исключить нарушения в перемещении товаров. Это укрепит доверие стран. Есть факты дефицита доверия в ЕАЭС в области перемещения товаров. Над этим вопросом надо работать", - подчеркнул Михаил Мясникович на пленарном заседании форума.

Участники обсудили вопросы дальнейшего развития таможенных служб с учетом бурного развития наземных и морских торговых путей, растущих объемов интернет-торговли, транзитных перевозок, появления новых логистических хабов, перспективы интеграции на пространстве ЕАЭС, Стратегию развития таможни до 2030 года.

Глава ЕЭК сообщил, что проект соглашения о применении в Союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок будет представлен главам государств Союза в Алматы 10 декабря этого года. Новизна документа – в вопросах таможенного регулирования и перемещения товаров. Комиссия также разработала соответствующие планы по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, которые главы правительств утвердили на заседании Евразийского межправительственного совета в августе текущего года.

По мнению Михаила Мясниковича, у Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС, которая является органом сотрудничества в рамках интеграции – большой потенциал. И ЕЭК, по словам ее руководителя, удается выстраивать новую архитектуру торгово-экономических отношений.

"Статистика за восемь месяцев этого года очень позитивная – внешняя торговля со странами дальней дуги выросла на треть. При этом рост до ковида составлял только 10 процентов. Это то, что дает интеграция, мы взаимодополняем и поддерживаем друг друга", - отметил Мясникович.

Международный таможенный форум – это новый формат проводившейся с 1999 года ежегодной выставки "Таможенная служба". Будучи приуроченным к Дню таможенника РФ, ежегодно отмечаемому 25 октября, форум дает возможность представителям государственной власти и бизнеса собраться на одной площадке для обмена опытом и обсуждения новых инициатив в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного администрирования.

Участие в мероприятии принимают руководство правительства, министерств финансов и экономического развития, Федеральной налоговой службы Российской Федерации, других федеральных органов власти, а также представители бизнес-сообщества и зарубежных таможенных администраций. В числе традиционных участников форума – представители Государственной таможенной службы Кыргызстана. Кадры для нее готовятся и в Российской таможенной академии, в ней также повышают квалификацию сотрудники ГТС КР.