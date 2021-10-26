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В Петербурге кыргызстанцы приняли участие в драке между мигрантами

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- Евгений Денисенко
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Массовая драка с участием мигрантов произошла во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Участие в ней, по имеющимся данным, приняли и приезжие из Кыргызстана.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, конфликт случился в жилом районе, где также находятся заправка, шиномонтаж и кафе, предлагающее шаурму.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, задержали трех уроженцев Кыргызстана 19-30 лет. Проверка показала, что самый молодой из рабочих ранее приговаривался к штрафу за нарушение миграционного законодательства.

По информации других СМИ, инцидент произошел на Южном шоссе в Петербурге, около 9 часов утра 23 октября. Сколько человек участвовали в конфликте и из-за чего он разгорелся, не уточняется. Задержанные кыргызстанцы ранее проблем с законом не имели. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.


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URL: https://www.vb.kg/408436
Теги:
Россия, драка, Кыргызстан, массовая драка
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