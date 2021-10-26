В Бишкеке прошел митинг-реквием в честь "баткенцев"

В Бишкеке состоялся митинг-реквием и возложение цветов к памятнику "Воинам Баткенцам".

В мероприятии принял участие Министр обороны Кыргызской Республики генерал-майор Бекболотов, ветераны "баткенцы", представители мэрии, а также общественность и учащиеся средних и средне-специальных образовательных учреждений города Бишкек.

Напомним, что Кыргызстан первым встретил агрессию со стороны международного терроризма и отразил нападение ценою гибели воинов, которые не отступили, а честно выполнили свой долг.

Эти события до сих пор в Кыргызстане не признаны военными действиями, а значит и социальная помощь и семьям погибших и участникам тех событий оказывается по другим критериям.

Напомним, что во время встречи с журналистами президенту Кыргызстану Садыру Жапарову также был задан вопрос - как будет решаться эта ситуация, которую ни один президент ранее не смог решить? Вопрос взят на особый контроль.