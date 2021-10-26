В Сулюкту на выплату пособий детям направлено 23 миллиона сомов

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев совершает рабочую поездку по Баткенской области.

Кудайберген Базарбаев встретился с жителями Лейлекского района и города Сулюкта, которые нуждаются в государственной поддержке, в том числе с малообеспеченными семьями, получающими пособие "үй-бүлөгө көмөк", пожилыми гражданами, лицами с инвалидностью, а также с гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в результате распространения коронавирусной инфекции.

В ходе встречи были обсуждены активные меры поддержки, которые осуществляются со стороны государства по улучшению условий жизни населения, особенно в ковидный и постковидный период.

На сегодняшний день из республиканского бюджета детям из малообеспеченных семей города Сулюкта на выплату пособий "үй-бүлөгө көмөк" направлено 23 миллиона сомов, а в Лейлекском районе - 133 миллиона сомов.

Кроме государственной поддержки министерство принимает меры по оказанию дополнительной поддержки населению в рамках различных проектов, реализуемых совместно с партнерами, как в натуральном, так и в денежном эквиваленте.

Так, например, 280 граждан Лейлекского района и города Сулюкта, задействованные в общественных работах, были обеспечены продовольствием в виде муки, растительного масла и других продуктов питания, а также им выделены денежные средства в размере 100 долларов.

Кроме этого, Кудайберген Базарбаев осуществил личный прием граждан на местах, где были подняты вопросы по оказанию содействия в оформлении опеки над детьми и предоставлению помощи, тем мальчишкам и девчонкам, чьи родители находятся за пределами республики на заработках, а также о социальных выплатах семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сразу же по итогам приема граждан министр совместно с руководством Лейлекского района и города Сулюкта, а также с руководителями территориальных подразделений министерства оказали необходимую возможную помощь в решении поставленных вопросов.