В Казахстане все кабинеты в полиции оснастят камерами видеонаблюдения

Кабинеты сотрудников правоохранительных органов Казахстана, в том числе следователей и дознавателей, будут оснащены камерами видеонаблюдения. Об этом на брифинге 25 октября сообщил замминистра внутренних дел Сакен Сарсенов, передает Kursiv.kz.

Всего по республике планируется установить более 16,6 тыс. видеокамер. Сарсенов отметил, что задачу по обеспечению сплошным видеонаблюдением пенитенциарных учреждений и служебных помещений полиции, осуществляющих работу с населением, поставил президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года.

"Сейчас во всех подразделениях полиции ведутся активные работы по монтажу систем видеонаблюдения, которые будут завершены в текущем году. В результате будет установлено 16 658 камер. Таким образом, сама полиция тоже будет под видеонаблюдением, что сделает ее деятельность более открытой для населения и сократит количество жалоб на действия сотрудников", - сказал он.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы будет установлено 33 966 камер. В частности в текущем году видеонаблюдением охватят 29 учреждений с самой сложной оперативной обстановкой, а обеспечение удаленного видеомониторинга в оставшихся учреждениях будет завершено в 2023 году.

Сарсенов отметил, что все камеры, установленные в местах содержания и пребывания заключенных, будут антивандальными, с высокой степенью защиты и исключением возможности снятия и повреждения их ручным способом.

При этом устанавливать камеры с распознаванием лиц и биометрических данных пока не планируют - вопрос находится на стадии обсуждения, сказал Сарсенов. Но в программе развития "Алматы-2025" уже есть пункт, в котором указано, что в городе должны внедрить устройства с дополненной реальностью и функцией распознавания лиц для полицейских.

Источник: Фергана