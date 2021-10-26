Таджикский политолог: уступок и компромиссов от Бишкека ожидать не стоит

Таджикский политолог Парвиз Муллоджонов высказался по поводу последних заявлений президента Кыргызстана по таджикско-кыргызской границе и пояснил, что они означают.

Что случилось?

Выступая на пресс-конференции 23 октября, президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал несколько заявлений по таджикско-кыргызской границе и процессе переговоров.

В частности, он заявил, что протокол, подписанный Адаханом Мадумаровым (в бытность секретарем Совета безопасности) по таджикско-кыргызской границе недействителен и не имеет юридической силы.

Он сказал, что Мадумаров не имел право подписывать этот протокол, и эти земли изначально были кыргызскими территориями: "Мадумаров признает 275 метров за Таджикистаном, но просит этот участок обратно в аренду сроком на 49 лет".

Еще одно странное заявление от Жапарова прозвучало по поводу Мургаба. Касаясь вопроса спорных участков в Лейлекском и Баткенских районах Кыргызстана (граничащими с Таджикистаном, - прим ред.) он сказал:

"Они (таджикская сторона – прим.ред.) говорят: "В 1924 году земли перешли к вам, эти земли отдадите нам". Я говорю: "Нет, если эти земли перешли к нам в 1924 году, то в 1924 году к вам перешел Мургаб, там 3 млн гектаров. Тогда отдайте нам его, мы отдадим вам вот эти земли". Они не соглашаются".

Кампания против Мадумарова за критику властей

Мы попросили таджикского политолога Парвизаа Муллоджанова прокомментировать эти заявления президента Кыргызстана.

По заявлению касательно Мадумарова речь идет о протоколе 2009 года по поводу аренды Кыргызстаном у Таджикистана около 5 гектаров земли вдоль реки, на протяжении 275 метров. Бишкеку этот протокол был необходим для строительства моста через реку и ремонта дорогу Ош-Баткен-Исфана.

По словам Муллоджанова, на самом деле, в разработке и проверке этого протокола участвовали почти все государственные органы КР, и все они его ободрили. Секретарь Совбеза по закону не смог бы их единолично одобрить и подписать. И на тот момент все полномочия для подписания у него были.

"Сами киргизские источники сегодня говорят, что кампания против Мадумарова была инициирована властями еще в 2019 году, так как он возглавляет оппозиционную партию "Бутун Кыргызстан". Уже тогда власти использовали этот протокол, как повод для обвинения и дискредитации Мадумарова, который подвергал правительство резкой критике. То есть, это больше дело внутриполитическое, а проблемы конфликта в Исфаре-Баткене используются для сведения счетов с политическими оппонентами", - отмечает политолог.

Эксперт подчёркивает, что в этом и состоит сегодня сложность переговорного процесса с киргизскими политиками.

"Сегодня власти говорят, что Секретарь Совета безопасности не имел права подписывать договорённости. Завтра к власти придет еще кто-либо другой и скажет, что Ташиев и Жапаров не имели подписывать договоренности сегодня", - говорит Парвиз Муллоджонов.

"Россия может потребовать обратно и всю республику Кыргызстан"

Политолог говорит, что споров насчет принадлежности этих земель никогда не было.

"Претензии на Мургаб и Джиргаталь стали выдвигать в последние два года - в качестве контраргумента относительно карты 2024 года, где анклав Ворух соединен коридором с Таджикистаном, - говорит политолог. -

Тогда вспомнили, что с 14 октября 1924 года до 2 января 1925 года территория Мургабского района входила в состав Кара-Киргизской АО. Но, при этом не упоминают, что сама Кара-Киргизская АО в то же время находилась в составе Российской Федерации.

Так что, с таким же успехом, Россия может потребовать обратно и всю республику Кыргызстан. С самого первого дня образования Таджикской ССР и Киргизской ССР, территория Мургабской области находилась в составе Таджикистана", - отмечает эксперт.

По его словам, проводить параллель с Ворухом здесь не корректно, "так как на советских картах вплоть до 50-х годов, то есть намного позже формирования обеих республик, Ворух продолжали изображать не в качестве анклава".

Уступок и компромиссов ожидать не стоит?

Муллоджанов считает, что, по-видимому, президент Жапаров хотел подчеркнуть, что никаких уступок и компромиссов со стороны Бишкека ожидать не стоит, и он сам продолжит настаивать на тех двух вариантах размежевания, которые он выдвинул в начале года, до конфликта 29 апреля.

"Так же его высказывание о протоколе 2009 года говорит о том, что нынешнее правительство КР по-прежнему не будет признавать все договорённости между сторонами, которые были достигнуты до прихода во власть Садыра Жапарова", - заключил политолог Парвиз Муллоджонов.

Источник: asiaplustj.info