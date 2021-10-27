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Как побороть зависимость от вредной еды, рассказали специалисты

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Избавиться от пристрастия к нездоровой пище и начать питаться правильно невозможно за один день, но можно начать постепенно изменять пищевые привычки, чтобы питаться здоровой едой в долгосрочной перспективе. TengriMIX со ссылкой на Insider поделится лайфхаками, которые помогут изменить привычки в питании.

По словам автора книги "Соль, сахар и жир. Как пищевые гиганты посадили нас на иглу" Майкла Мосса, большинство обработанных продуктов предназначены вызывать у людей привыкание. Порой даже больше, чем наркотики и алкоголь. Подобные продукты также полны пустых калорий, которые не несут в себе пользы для здоровья.

Мосс советует начинать отказываться от переработанных продуктов постепенно и первым делом исключить один проблемный продукт, без которого вы не можете обойтись.

"Определите худший продукт в вашей жизни, который заставляет вас терять контроль, и попытайтесь сначала разобраться с ним", - советует он.

Так, в доме Моссов отказались от сладких газированных напитков и отдали предпочтение минеральной воде из источника.

Майкл также рекомендует отслеживать свои пищевые привычки и отвлекать себя до того, как вас охватит желание полакомиться вредной едой. Например, если вы обнаружили, что ежедневно в 12 часов дня вам хочется сладкого печенья, то постарайтесь отвлечь себя на какое-нибудь занятие либо заменить перекус на горсть орехов, которые помогут вам сохранить аппетит до обеда.

Однако не все могут полностью отказаться от полюбившихся продуктов, содержащих в себе сахар. Именно поэтому диетолог Кэтрин Брукинг советует покупать порционные угощения, которые удовлетворят потребность в сладком, но также помогут не переборщить.

"Всегда ищите порции в индивидуальной упаковке", - рекомендует диетолог.

Кэтрин также рекомендует готовить сладкое дома и добавлять в него семена чиа, богатые омега-3 и кальцием. Удовлетворить пристрастие к сладкому также можно с помощью свежих фруктов. Летом диетолог советует чаще заменять печенье и шоколад на арбуз, который может помочь справиться с диабетом, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и дольше чувствовать себя сытым. Заменять сладкое Кэтрин также советует на клубнику, запеченные яблоки и ананасы.

Как отмечают специалисты, стоит также набраться терпения. По словам Майкла Мосса, люди склоны к покупке переработанных продуктов и фастфуда благодаря рекламе. Преодоление зависимости от нездоровой пищи также поможет переобучить мозг.

"Если у вас есть вредная привычка, которая выработалась за всю жизнь, вы не можете рассчитывать избавиться от нее за день, два или даже неделю. Это займет время", - отметил Майкл.


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URL: https://www.vb.kg/408469
Теги:
продовольствие
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