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Выборы-2021: В отношении Ахматбека Келдибекова вновь выразили недовольство

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Гражданская активистка Арзыкан Акимова назвала действия партии "Азаттык" и одного из ее неформальных лидеров Ахматбека Келдибекова мошенническими. Свое разъяснение по этому поводу она высказала в интервью ютуб-каналу "Адыл Акжол уулу".

"Мне понятно, почему лидером партии является Исмаил Исаков, а список формирует Ахматбек Келдибеков? Почему он решает, кто войдет в список, а кто нет? Началось все с того, что он лично меня пригласил войти в избирательный список партии, даже руку мне пожал. Я согласилось, но дело в том, что меня даже не пригласили на съезд, не сказали, где и когда он пройдет. Я собрала все документы, но в итоге без меня сформировали список, в который я не попала. Время ушло и теперь я не могу участвовать на выборах даже с другой партией, так как вышли все сроки. Такие действия со стороны Келдибекова я бы назвала мошенническими", - сказала она.

Напомним, ранее гражданский активист Анарбек Катаганов подал жалобу в ЦИК на партию "Азаттык" с требованием снять партию с предвыборной гонки.

По его словам, при проведении съезда партии 10 октября в здании театра оперы и балета не был оглашён полностью список кандидатов и члены политобъединения голосовали вслепую.

На данный момент, отмечает активист, рабочая группа ЦИК затягивает слушание по партии "Азаттык".


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URL: https://www.vb.kg/408472
Теги:
Ахматбек Келдибеков, выборы, Кыргызстан, скандал
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