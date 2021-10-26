В Чуйской области прошел семинар по дождевальному орошению

В Кыргызстане состоялся республиканский семинар по ознакомлению с практическими подходами к использованию. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза, семинар проходил на базе семенного хозяйства "Раимбек" в Джайылском районе Чуйской области.

В семинаре приняли участие министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков, представители президента КР в Нарынской, Баткенской, Таласской, Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской, Жалал-Абадской областей, руководители районных управлений аграрного развития и ирригационного управления, более 275 представителей из семеноводческих хозяйств, кооперативов, фермеров. Была организована выставка новых технологий в сфере растениеводства и новые системы полива.

Глава минсельхоза отметил, что техника дождевального орошения озимой пшеницы на засушливых землях поможет улучшению условий для более продуктивного и прибыльного животноводства и растениеводства.