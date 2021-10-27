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Хакасия, "родина древних кыргызов", первой в России ввела комендантский час

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- Александр Тузов
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Глава российского региона Республика Хакасия Валентин Коновалов сообщил на своей странице в Facebook, что постановлением правительства Хакасии с 28 октября по 7 ноября включительно для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22:00 до 6:00 утра следующего дня.

То есть на 14 дней в Хакасии фактически установлен ночной комендантский час.

Эту и другие радикальные меры глава региона объясняет тем, что в Хакасии сформировалась сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Количество госпитализированных пациентов в последние недели значительно превышает число выписавшихся, что стремительно сокращает свободный коечный фонд. Особенный дефицит медучреждения испытывают с реанимационными койками: пациентов с тяжелым течением болезни в эту волну значительно больше, чем в прошлые.

Также с 28 октября по 7 ноября правительством Хакасии во главе с Коноваловым предписано:

– Граждане старше 60 лет должны находиться на самоизоляции и не покидать места проживания.

– Работодатели, которые не могут приостановить работу, обязаны перевести на удаленный график не менее 50 процентов сотрудников.

– Приостанавливается работа городского общественного транспорта в крупнейших хакасских городах Абакане, Черногорске и Саяногорске. Водители служб такси могут работать при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесенном менее полугода назад заболевании.

– В республиканских образовательных учреждениях (профессиональных, общеобразовательных, дошкольных, дополнительного образования) устанавливаются каникулы с 27 октября по 7 ноября. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям рекомендовано установить каникулы в этот же период.

– Будет полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита, сферы услуг. Исключение составляют аптеки, предприятия торговли, реализующие продукты и товары первой необходимости, а также осуществляющие дистанционную доставку.

– Организациям общественного питания будет разрешено работать только на вынос.

Глава Хакасии подчеркивает, что "это решение тяжелое, вынужденное, но другого выхода уже просто нет. Речь идет о здоровье и жизни людей".

Валентин Коновалов призывает жителей Хакасии: "Сегодня нам необходимо совершенно осознанно пойти на самоограничения. Не из-за штрафов, не из-за контроля. Осознанно и ответственно ограничить перемещения, свои контакты и своего ближайшего окружения. Вакцинироваться. Тщательно соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены. Только так мы сможем снизить темп распространения вируса, разгрузить систему здравоохранения. Только так мы сможем сберечь жизни. Прошу вас, дорогие друзья, давайте это сделаем - сделаем вместе!"


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URL: https://www.vb.kg/408482
Теги:
Россия, COVID-19
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