Садыра Жапарова просят позвонить Башару Асаду

Родные из Кыргызстана женщин и детей лагеря Аль-Холь в Сирии просят президента Садыра Жапарова обратиться к сирийскому лидеру Башару Асаду за защитой

У Хамиды Якубовой дочь и внучка 5-ти лет находятся в лагере для женщин и детей в Сирии Аль-Холь, который как известно находится на территории подконтрольной курдским формированием. Считается, что в лагере находятся те, кто не был причастен к ИГ. Между тем, если другие государства уже по 5 раз провели операции по вывозу своих сограждан на родину, то Кыргызстан не вывез из Сирии пока ни одного ребенка.

Хамида Якубова от лица всех родных написала письмо президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и попросила обратиться к президенту Сирии Башару Асаду, чтобы тот помог защитить детей и женщин из Кыргызстана, которые оказались на пороге зимы в критической ситуации.

- Дело в том что даже Красный Крест может принести в лагерь лекарства только те, которые находятся в Сирии. Мы слышали, что супруга президента Сирии помогает многим нуждающимся. Смог же как-то отправить Кыргызстан гумпомощь талибану? Почему не нашим детям?

А у нас прямо беда: в лагере для женщин и детей в Аль-Холь в Сирии участились пожары, сгорели несколько палаток. В этом лагере также проживают дети и женщины - кыргызстанки. Из-за использования керосинок в холода в октябре в лагере беженцев Аль-Холь участились случаи взрывов, возгораний - горят палатки. Дети и женщины и так истощенные, больные оказываются под открытым небом. Есть тяжелые больные. А учитывая тот факт, что из-за пандемии ограничена доставка гумпомощи, то и лекарств и продуктов недостаточно. Люди из-за истощения, болезней находятся в критической ситуации, на грани. Многие говорят, что не переживут зиму. По нашим подсчетам в Сирии находятся примерно около 400 детей и женщин из нашей страны.

Поэтому просим президента Кыргызстана Садыра Жапарова обратиться к президенту Сирии с просьбой - помочь лекарствами и совершить акт доброй воли - помочь найти решение как вывезти детей и женщин домой в Кыргызстан, чтобы люди провели зиму в Кыргызстане. - пояснила Хамида Якубова.

Так совпало, что именно сейчас в Бишкеке проходит международный семинар на котором специалисты из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, международные эксперты, представители международных проектов делятся опытом практической работы по реабилитации и интеграции с детьми и женщинами, которых вернули на родину из зон конфликта из Сирии и Ирака.

Надо признать, что встреча - настоящий откровенный разговор о том, что получается у специалистов ЦА в работе по реабилитации и реинтеграции, а что не очень. И опыт каждой страны уникален. Но есть и общие минусы, о которых говорят эксперты всех стран - это слабая проработка медийного пространства в области предотвращения стигматизации женщин и детей, вернувшихся из зон конфликта, зачастую ненужная секретность.

Замалчивание проблем самих вернувшихся из зон конфликта и проблем с которыми сталкивается государство в работе с возвращенцами, например, мешает разобраться в ситуации всему обществу, мешает анализу и самой работе. Например, все эксперты отметили что недостаточно подготовленных специализированных психологов. И еще такая грань, которая проявился в процессе реабилитации - психологам не хватает знаний о религии, и наоборот - религиозным деятелям - знаний психологии. Нужны универсалы-реабилитологи. Так неохваченными остаются и родственники женщин и детей, которые сейчас находятся в Сирии.

Вместе с Хамидой Якубовой мы попросили совета как поступить в этой ситуации у экспертов - участников семинара.

- Процедура вывоза очень сложная на самом деле, сама территория где находятся лагеря - находится на территории подконтрольной курдам. Но там много нюансов, формальностей, как на местном, так и на международном уровне. Узбекистан подавал списки женщин и детей в 2017 году и потребовалось для улаживания 2 года, начать вывоз смогли в 2019 году. До Ковида! Успели 5 операций по вывозу провести. Уверен и ваше правительство не бездействует, и международники. Но не все так просто. Не стоит упрекать сразу всех. Надо разбираться, - пояснил эксперт из Узбекистана.

Также нам удалось задать вопросы еще нескольким экспертам из различных международных организаций. Многие из них просто не имеют права рассказывать о своей работе на тех территориях. Но нам пояснили: о проблеме знают, в сложных условиях работают ЮНИСЕФ, ООН, Красный крест. И стараются помочь чем могут: доставляют палатки, питание, лекарства - все что удается сделать в тех условиях. Мы специально не публикуем фамилии, чтобы не осложнять ситуацию.

Известный защитник прав детей, руководитель организации "Лига защитников прав детей" Нургуль Турдубекова:

- Надо разделить эту проблему на два сектора: вопросы безопасности и гуманитарные. СИловой блок - ршает сектор безопасности - это важно. Но дети и женщины в Аль-Холе продолжают быть гражданами Кыргызстана, нашими мекендешами, они продолжают находится под защитой государства. И по нашим законам, касающимся Защиты прав детей - это дети, находящиеся в опасности. Чтобы они не совершили - они дети, они имеют право на защиту, на создание для них элементарных условий жизни . Спокойно относиться к этому - невозможно. Нужно предпринять конкретные шаги для того чтобы детям была оказана помощь.- говорит Нургуль Турдубекова.