В Бишкеке депутаты при проверке интернатов обнаружили пьяного охранника

В Бишкеке вчера, 26 октября, члены постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша осуществили внезапный выезд в образовательные учреждения города Бишкек. Как сообщает пресс-служба горкенеша, депутаты столкнулись с вопиющими фактами и нарушениями.

Сообщается, что в интернате № 1 депутаты обнаружили охранника, который был в нетрезвом состоянии, и спал на рабочем месте. Также было выявлено отсутствие преподавателей, учебных журналов и документации. Директор интерната № 1 информировал членов комиссии только о том, что он не ответственен за документацию.

Далее, комиссия посетила интернат № 71. На месте было выявлено грубое нарушение: вместо 200 грамм, по норме питания, детям выдавали обед по 70 грамм.

По данному факту на месте было организовано рабочее совещание, на которое были приглашены руководитель и сотрудники интерната, а также начальник Управления образования мэрии города Бишкек Назгуль Лосникова.

Отмечается, что по всем выявленным фактам даны соответствующие поручения.