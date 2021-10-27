Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

В Бишкеке депутаты при проверке интернатов обнаружили пьяного охранника

257  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке вчера, 26 октября, члены постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша осуществили внезапный выезд в образовательные учреждения города Бишкек. Как сообщает пресс-служба горкенеша, депутаты столкнулись с вопиющими фактами и нарушениями.

Сообщается, что в интернате № 1 депутаты обнаружили охранника, который был в нетрезвом состоянии, и спал на рабочем месте. Также было выявлено отсутствие преподавателей, учебных журналов и документации. Директор интерната № 1 информировал членов комиссии только о том, что он не ответственен за документацию.

Далее, комиссия посетила интернат № 71. На месте было выявлено грубое нарушение: вместо 200 грамм, по норме питания, детям выдавали обед по 70 грамм.

По данному факту на месте было организовано рабочее совещание, на которое были приглашены руководитель и сотрудники интерната, а также начальник Управления образования мэрии города Бишкек Назгуль Лосникова.

Отмечается, что по всем выявленным фактам даны соответствующие поручения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408487
Теги:
Бишкекский горкенеш, образование, школа, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  