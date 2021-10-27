МЧС РФ получит 86,5 млн рублей на доставку "Спутника Лайт" в Кыргызстан

Правительство РФ выделило МЧС России 86,5 миллиона рублей на закупку вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" и ее доставки в рамках гуманитарной помощи в Кыргызстан. Об пишут "Известия" со ссылкой на распоряжение, опубликованное во вторник, 26 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства. Так, до 78 миллионо рублей было выделено на оплату расходов на закупку у Центра имени Гамалеи 200 тысяч доз препарата "Спутник Лайт".

Также Владимир Путин пообещал поспособствовать урегулированию приграничного конфликта с Таджикистаном

Кроме того, как следует из распоряжения, ведомству также выделяется до 8,5 миллиона рублей на оплату расходов на доставку грузов гуманитарной помощи в Кыргызстан

25 июня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в Киргизии. При этом "Спутник Лайт", как отмечали специалисты, эффективен против всех новых штаммов COVID-19.