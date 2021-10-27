Байсалов: "Новый кабмин будет привлекать высококвалифицированные кадры"

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов встретился с постоянным представителем JICA в Кыргызстане Немото Наоюки.

Эдиль Байсалов поблагодарил правительство Японии за помощь, оказанную в рамках сотрудничества между двумя странами, и подчеркнул, что работа с партнерами по развитию будет усилена.

Стороны обсудили вопросы повышения квалификации государственных служащих. В частности, речь шла о программе стипендий для развития человеческих ресурсов (JDS).

Зампред кабмина в свою очередь отметил, что новый кабинет министров намерен привлекать высококвалифицированные кадры.

"Как вы знаете, для успешного проведения реформ нужны сильные кадры. Для государственных служащих, обучающихся по программе JDS, мы не только сохраняем рабочие места, но и будем двигать их по карьерной лестнице после завершения учебы. Мы усилим наше сотрудничество в рамках данной программы и других проектах по развитию", - сказал замглавы кабинета министров.