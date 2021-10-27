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Учебным заведениям органов внутренних дел передали компьютеры

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках сотрудничества министерства внутренних дел и программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, состоялась передача компьютерной техники учебным заведениям органов внутренних дел.

В целях улучшения качества обучения и повышения квалификации сотрудников службы, программный офис ОБСЕ оказал безвозмездную помощь в создании двух компьютерных классов, предоставив 20 комплектов компьютерного оборудования и 5 принтеров академии МВД, а также десять комплектов компьютерного оборудования и три принтера республиканскому учебному центру МВД КР.

Переданное компьютерное оборудование повысит техническую инфраструктуру учебных заведений органов внутренних дел и будет использовано при обучении, подготовке и повышении квалификации сотрудников милиции.


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URL: https://www.vb.kg/408504
Теги:
МВД, ОБСЕ, Кыргызстан
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