Учебным заведениям органов внутренних дел передали компьютеры

В рамках сотрудничества министерства внутренних дел и программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, состоялась передача компьютерной техники учебным заведениям органов внутренних дел.

В целях улучшения качества обучения и повышения квалификации сотрудников службы, программный офис ОБСЕ оказал безвозмездную помощь в создании двух компьютерных классов, предоставив 20 комплектов компьютерного оборудования и 5 принтеров академии МВД, а также десять комплектов компьютерного оборудования и три принтера республиканскому учебному центру МВД КР.

Переданное компьютерное оборудование повысит техническую инфраструктуру учебных заведений органов внутренних дел и будет использовано при обучении, подготовке и повышении квалификации сотрудников милиции.