Представители стран ЕАЭС обсудят в Москве перспективы интеграции

Деловой форум ЕАЭС "Интеграция": новые возможности для расширения сотрудничества" открывается сегодня, 27 октября, в Москве. Он, как отмечается в оргкомитете, является международной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем и перспектив промышленного и экономического сотрудничества, а также развития взаимодействия предпринимателей на пространстве ЕАЭС и дружественных стран.

Форум проводится по инициативе Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, АНО по содействию экономической активности предпринимателей "Корпорации Альфа", при участии Евразийской экономической комиссии и Министерства промышленности и торговли РФ.

В рамках форума планируется обсудить совместные меры ЕАЭС по преодолению негативных последствий пандемии, развитие приоритетных, высокопроизводительных секторов экономики, стимулирование проведения совместных научных исследований, а также роль цифровых "зеленых" технологий в развитии экономики, другие актуальные вопросы.

Участие в актуальной дискуссии примут представители государственных и бизнес-структур государств ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также других стран, международных организаций, экспертного сообщества. Выступят, как ожидается, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, гендиректор, председатель правления АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс" Алексей Гром и другие.

В числе спикеров - члены Коллегии (министры) ЕЭК по энергетике и инфраструктуре Темирбек Асанбеков и по таможенному сотрудничеству Максат Мамытканов (оба – от Кыргызстана). Модератором пленарного заседания выступит министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев.

В ходе пленарного заседания планируется обсудить такие вопросы, как реализация совместных мер ЕАЭС по преодолению экономических последствий структурного кризиса, реальные меры поддержки предпринимателей, зона свободной торговли – новые возможности для бизнеса, сотрудничество в рамках ЕАЭС и с дружественными странами в высокотехнологичных отраслях промышленности, прорывные инновационные проекты, а также проекты-символы евразийской интеграции, система стратегического планирования для успешной работы предприятий, инфраструктурные проекты, реализация национальных индустриальных и инфраструктурных инициатив как эффективный инструмент стимулирования национальных экономик.

Также пройдут отраслевые секции: "Цифровая трансформация. Евразийская цифровая платформа", "Финансовые и нефинансовые механизмы поддержки экспорта", "Диверсификация ОПК: эффективные инструменты взаимодействия государства, науки и бизнеса", "Умная" транспортная инфраструктура.

Для поиска новых партнеров и переговоров будет работать Территория делового взаимодействия. В рамках этой зоны предприниматели и партнеры дружественных стран смогут обсудить реальные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки предпринимательства и узнают пошаговую инструкцию развития бизнеса на основе кейсов успешных компаний.