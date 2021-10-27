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В Петербурге трех кыргызстанцев заподозрили в разбое

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержаны трое мигрантов из Кыргызстана. Их подозревают в разбойном нападении на продуктовый магазин

Как сообщают российские СМИ, все произошло произошел около 4 часов утра 25 октября. Ворвавшись в круглосуточную торговую точку, неизвестные избили охранника. После чего, угрожая ножом и скалкой продавщице, потребовали отдать имеющиеся в наличии деньги. Забрав 5 тысяч рублей и алкоголя, продуктов на сумму около 10 тысяч рублей, грабители скрылись.

Но поживиться унесенным они не успели. Уже в половине шестого утра полицейские, которые проверяли территорию, отыскали предполагаемых преступников в квартире по соседству с ограбленным ими же магазином. Жилье 22-летний приезжий из Кыргызстана, компанию ему составляли земляки на год и два младше. Все трое официально не трудоустроены, те, что помоложе, зарегистрированы в Ленинградской области, у старшего есть проблемы с миграционным законодательством.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Наказание по соответствующей статье УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение) предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Охраннику, получившему травмы, оказана необходимая медицинская помощь.


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URL: https://www.vb.kg/408507
Теги:
разбой, трудовые мигранты в РФ
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