В Петербурге трех кыргызстанцев заподозрили в разбое

Сотрудниками правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержаны трое мигрантов из Кыргызстана. Их подозревают в разбойном нападении на продуктовый магазин

Как сообщают российские СМИ, все произошло произошел около 4 часов утра 25 октября. Ворвавшись в круглосуточную торговую точку, неизвестные избили охранника. После чего, угрожая ножом и скалкой продавщице, потребовали отдать имеющиеся в наличии деньги. Забрав 5 тысяч рублей и алкоголя, продуктов на сумму около 10 тысяч рублей, грабители скрылись.

Но поживиться унесенным они не успели. Уже в половине шестого утра полицейские, которые проверяли территорию, отыскали предполагаемых преступников в квартире по соседству с ограбленным ими же магазином. Жилье 22-летний приезжий из Кыргызстана, компанию ему составляли земляки на год и два младше. Все трое официально не трудоустроены, те, что помоложе, зарегистрированы в Ленинградской области, у старшего есть проблемы с миграционным законодательством.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Наказание по соответствующей статье УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение) предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Охраннику, получившему травмы, оказана необходимая медицинская помощь.