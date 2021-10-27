Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

В Бишкеке задержали мужчину, совершившего разбойное нападение

171  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 20 октября в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратилась гражданка Д.Е. с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины азиатской внешности, который примерно в 12:00 часов дня, в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне "Юг-2", угрожая ножом, отобрал у нее деньги, после чего скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 202 (Разбой) УК КР.

В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий, оперативники криминальной милиции УВД Первомайского района и ГУВД Бишкека установили и задержали подозреваемого С.А. 1976 года рождения, ранее судимый. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время расследование продолжается и проверяется возможная причастность задержанного к другим фактам преступлений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408513
Теги:
ГУВД, разбой, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  