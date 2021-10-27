В Бишкеке задержали мужчину, совершившего разбойное нападение

В Бишкеке оперативники криминальной милиции задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, 20 октября в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратилась гражданка Д.Е. с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины азиатской внешности, который примерно в 12:00 часов дня, в подъезде многоэтажного дома в микрорайоне "Юг-2", угрожая ножом, отобрал у нее деньги, после чего скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 202 (Разбой) УК КР.

В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий, оперативники криминальной милиции УВД Первомайского района и ГУВД Бишкека установили и задержали подозреваемого С.А. 1976 года рождения, ранее судимый. Доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время расследование продолжается и проверяется возможная причастность задержанного к другим фактам преступлений.