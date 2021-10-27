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В Первомайском районе наградили воинов-баткенцев

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 27 октября, в зале заседаний Первомайского акимиата прошло награждение военных, участвовавших в Баткенских событиях 1999-2000 годах.

Глава района Жамалбек Ырсалиев искренне поблагодарил за исполнение воинского долга по защите территориальной целостности страны.

Грамотами акимиата награждены: Муктарбек Сайракунов, Турсунали Сатыбалдыев, Таалайбек Исмаилов, Кубанычбек Дакеев, Аида Абышбаева.

Воинам-баткенцам оказана единовременная материальная помощь: семьям погибших воинов и инвалидам по 5 000 сомов, участникам Баткенских событий по 1 500 сомов.

На сегодняшний день в управлении социального развития Первомайского района проживают 63 участников, в том числе 2 инвалида, 3 семьи погибших воинов.


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URL: https://www.vb.kg/408514
Теги:
ветераны, награда, Первомайский район
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