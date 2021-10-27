В Кыргызстане открыт первый государственный инновационный центр

В Бишкеке сегодня, 27 октября, состоялось официальное открытие первого государственного инновационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

На официальном открытии присутствовал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов. После символического разрезания ленты директор Кыргызпатента Рахат Керимбаева провела ознакомительную экскурсию по инновационному центру.

Инновационный центр создан на базе Государственной патентно-технической библиотеки при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент). Для этого бумажный фонд библиотеки был оцифрован на протяжении последних четырех лет и пользователям был дан онлайн-доступ к фондам и патентной литературе. Высвободившиеся помещения библиотеки были переоборудованы под компоненты Инновационного центра:

- Fablab – производственная лаборатория для изготовления прототипов и проверки идей;

- Youth iLab - детская лаборатория;

- Коворкинг-зона;

- Конференц-зал с современным оборудованием;

- Комнаты для встреч;

- Патентно-технический фонд.

"Создание такого инфраструктурного компонента гармонично вписывается в наше концептуальное видение инновационной экосистемы Кыргызстана. Это первый шаг. И нам нельзя останавливаться на достигнутом. Инновационная инфраструктура не должна ограничиваться столицей. Предлагаю к 2024 году создать аналогичные инновационные центры во всех областях КР. Выражаю уверенность, что коллектив Кыргызпатента справится с этой задачей", - отметил Эдиль Байсалов.

Байсалов сообщил, что в планах проведение тематических заседаний кабинета министров КР в открытом инновационном центре.

С приветственными словами в онлайн режиме выступил генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Дарен Танг, а также лично приветствовала участников торжества президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Сауле Тлевлесова.

Также состоялось торжественное вручение золотых медалей ВОИС и ЕАПВ. За значительные достижения в сфере творчества и изобретательства были награждены Туголбай Казаков, Акылбек Усупбаев и Женишбек Тургумбаев.

В рамках официального открытия инновационного центра организован форум "Развитие экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций в КР". Форум направлен на формирование экосистемы инноваций, который предоставит возможность разработать дорожную карту и план развития инновационного центра с учётом предложений экспертов и всех представителей экосистемы интеллектуальной собственности и инноваций.

В мероприятии приняли участие члены Кабинета Министров Кыргызской Республики, представители Всемирной организации интеллектуальной собственности, Евразийского патентного ведомства, Европейской Экономической Комиссии ООН, патентных ведомств, послы и представители дипломатического корпуса, международные и отечественные эксперты в сфере инноваций, креативной экономики, IT-технологий, стартаперы, а также партнеры Кыргызпатента.