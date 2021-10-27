Детский музыкальный театр "Таберик" поставил спектакль-мюзикл "За жизнь!"

В рамках реализации программы по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции Октябрьская администрация совместно с детским музыкальным театром "Таберик" организовали спектакль-мюзикл "За жизнь!" для учеников школ района.

Воспитанники театра рассказали о тяжелой, изнурительной борьбе всего мира с болезнью и о надежде на победу с помощью вакцины от COVID-19.

В мероприятии приняли участие вице-мэр города Бишкек Виктория Мозгачева, глава столичного управления образования Назгуль Лосникова, а также депутаты Бишкекского городского кенеша.