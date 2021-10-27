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В КР в ЗАГСах и отделах паспортизации исключают бумажный документооборот

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане намерены исключить бумажный документооборот по регистрации населения и актов гражданского состояния. Об этом сообщается Министерство цифрового развития КР (МЦР).

Сообщается, что на сегодняшний день все территориальные подразделения Департамента регистрации населения при МЦР переходят на электронный журнал, что сократит время оказания услуг населению, и положительно повлияет на оперативность действий сотрудников. Если ранее при обращении гражданина с заявлением в отделы ЗАГС и паспортизации, регистрация проводилась вручную с заполнением соответствующих бумажных журналов, то сейчас регистрация производится в электронном журнале с автоматическим присвоением регистрационного номера заявления в информационных системах (АИС).

Также в целях оптимизации электронного взаимодействия Департамент исключил предоставление данных в бумажном виде в Национальный статистический комитет КР (Нацстатком). Напомним, ранее в рамках соглашения об информационном взаимодействии, Департамент ежемесячно формировал отчетные сведения в бумажном виде и направлял в Нацстатком. На сегодняшний день обмен информацией проходит посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк".

Отмечается, что исключение бумажного документооборота позволило перенаправить человеческие ресурсы на обслуживание граждан, что позволит в ближайшее время повысить уровень сервиса обслуживания граждан и соответственно удовлетворенность граждан регистрационными услугами.


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URL: https://www.vb.kg/408525
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