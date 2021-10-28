ТЭЦ захватили частники

На прошлой неделе Бишкек взорвался новостью о том, что обслуживание котлоагрегатов ТЭЦ и поставку угля на энергообъект хотят передать частной фирме. Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовала в социальных сетях депутат ЖК Наталья Никитенко.

Согласно тексту документа, Министерство энергетики должно поручить ОАО "Электрические станции" заключить договор с некой Hampton Resources Limited на поставку "проектного топлива, обогащенного угля Карагандинского месторождения марки "КО". А также "о передаче на обслуживание 15 котлоагрегатов, комплектующих в работоспособном состоянии и другого оборудования ТЭЦ Бишкека".

"Частная компания неизвестного происхождения с сомнительной репутацией будет обслуживать котлы на стратегическом объекте?! - написала Наталья Никитенко. - А деньги за обслуживание тоже будет получать компания?! Это часть тех денег, которые в любом случае идут на выплату долга по коррупционному кредиту на новую ТЭЦ, в который оказалась втянута страна?"

С разъяснениями о привлечении частников выступила администрация президента. Как выяснилось, Акылбек Жапаров, еще будучи министром экономики и финансов, посетил Карагандинскую область Казахстана, где ознакомился с работой обогатительных комбинатов и действующих угольных шахт.

Затем на столичной ТЭЦ было произведено опытно–промышленное сжигание 7 тысяч тонн угольного концентрата марки "КО". По результатам этого эксперимента научно–исследовательский институт энергетики и экономики при Минэнерго дал свое заключение: топливо оказалось не только эффективным, но и положительно повлияло на экологическую ситуацию.

При его массовом использовании, как пишут чиновники, появится возможность увеличить выработку электроэнергии с 1,2 до 6 миллиардов киловатт–часов в год. При этом себестоимость ее снизится в среднем с 3,93 до 1,75 сома за киловатт. А одна гигакалория тепла подешевеет примерно до 900–945 сомов. Мало того, это позволит не только устранить ежегодные убытки ТЭЦ Бишкека на уровне 4,5 миллиарда сомов, но и обеспечить прибыль не менее 1,1 миллиарда. Возможен перевод станции на самоокупаемость и самофинансирование.

В общем, компания предлагает чудо–уголь. А что известно о ней самой? Зарегистрирована в Лондоне. Интернет–страница организации сообщает, что она является единственным торговым представителем промышленной группы, расположенной в Республике Казахстан, в которую входят три действующие шахты (Батыр, Кировская, Западная) и одна строящаяся, два моечных завода, а также несколько обслуживающих и вспомогательных подразделений. Работает с 1998 года, а основной продукцией являются концентраты коксующегося и энергетического угля, уголь PCI.

Однако в кыргызском интернет–пространстве уже прозвучали мнения, что указанное топливо не подходит по параметрам для ТЭЦ Бишкека. Также люди возмущены, что на режимный энергетический объект хотят допустить частников. О какой энергобезопасности в этом случае может идти речь?

К слову, на заседании парламента Наталья Никитенко подняла эти вопросы и адресовала их министру энергетики Доскулу Бекмурзаеву. Он заявил, что распоряжение кабинета министров носит рекомендательный характер. Но если прочитать документ, то там четко предписывается, что делать и как.

В общем, ситуация грозит перерасти в скандал республиканского масштаба.