В Узбекистане разработан боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом

На одном из предприятий Госкомоборонпрома Узбекистана реализуют проект по производству боевого модуля, которым можно управлять дистанционно, сообщают СМИ.

Боевой модуль состоит из крупнокалиберного пулемёта, электрооптической системы наблюдения и прицельного приспособления. В настоящее время модуль проходит тестовое испытание.

По мнению экспертов, такое оружие подойдёт для поражения пехоты и легкобронированных целей. Эта платформа может использоваться для наблюдения и ведения огня из защищённого места.