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В Узбекистане разработан боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом

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На одном из предприятий Госкомоборонпрома Узбекистана реализуют проект по производству боевого модуля, которым можно управлять дистанционно, сообщают СМИ.

Боевой модуль состоит из крупнокалиберного пулемёта, электрооптической системы наблюдения и прицельного приспособления. В настоящее время модуль проходит тестовое испытание.

По мнению экспертов, такое оружие подойдёт для поражения пехоты и легкобронированных целей. Эта платформа может использоваться для наблюдения и ведения огня из защищённого места.


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URL: https://www.vb.kg/408528
Теги:
оружие, Узбекистан
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