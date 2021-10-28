Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 98.15 - 99.35

Результаты грантового конкурса ЕС "Открытые сообщества – Открытые СМИ"

211  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня в Бишкеке были представлены на суд общественности командные проекты по итогам реализации инициатив местных активистов по защите права человека и свободы слова.

По итогам конкурса мини-грантов, объявленного в феврале 2021 года, проектом Европейского Союза "Открытые сообщества – открытые СМИ" было поддержано восемь проектных инициатив из семи регионов Кыргызской Республики.

Мини-грантовый компонент проекта направлен на укрепление межсекторального диалога, способствующего свободному обмену идеями, мнениями и информацией, и позволяющий членам общества формировать собственное мнение по вопросам общественного значения.

Основная цель конкурса заключается в том, чтобы побудить местных активистов продвигать и защищать права человека, особенно свободу слова и выражения мнений. Основными заявителями конкурса мини-грантов выступили организации гражданского общества в партнерстве с Малыми Общественными Советами (МОС) и представителями медиа.

Основные темы инициатив:

"Права детей мигрантов на достойное будущее";

"Повышение потенциала членов сети МОС Нарынской области и сотрудничество со СМИ";

"Сокращение уязвимости мигрантов в партнерстве по Иссык-Кульской области";

"Медиа ресурс, как инструмент по улучшению качества жизни граждан";

"Медиа-технологии в развитии и продвижении позитивных коммуникаций для четырех МОС по вопросам миграции в Баткенской области";

"Защита прав человека во взаимодействии с МОС и СМИ в Таласской области";

"Повышение правовой грамотности сельских женщин";

Открытие Медиа Центра "Эл-Үнү".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408530
Теги:
СМИ, Европейский союз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  