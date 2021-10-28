Результаты грантового конкурса ЕС "Открытые сообщества – Открытые СМИ"

Сегодня в Бишкеке были представлены на суд общественности командные проекты по итогам реализации инициатив местных активистов по защите права человека и свободы слова.

По итогам конкурса мини-грантов, объявленного в феврале 2021 года, проектом Европейского Союза "Открытые сообщества – открытые СМИ" было поддержано восемь проектных инициатив из семи регионов Кыргызской Республики.

Мини-грантовый компонент проекта направлен на укрепление межсекторального диалога, способствующего свободному обмену идеями, мнениями и информацией, и позволяющий членам общества формировать собственное мнение по вопросам общественного значения.

Основная цель конкурса заключается в том, чтобы побудить местных активистов продвигать и защищать права человека, особенно свободу слова и выражения мнений. Основными заявителями конкурса мини-грантов выступили организации гражданского общества в партнерстве с Малыми Общественными Советами (МОС) и представителями медиа.

Основные темы инициатив:

"Права детей мигрантов на достойное будущее";

"Повышение потенциала членов сети МОС Нарынской области и сотрудничество со СМИ";

"Сокращение уязвимости мигрантов в партнерстве по Иссык-Кульской области";

"Медиа ресурс, как инструмент по улучшению качества жизни граждан";

"Медиа-технологии в развитии и продвижении позитивных коммуникаций для четырех МОС по вопросам миграции в Баткенской области";

"Защита прав человека во взаимодействии с МОС и СМИ в Таласской области";

"Повышение правовой грамотности сельских женщин";

Открытие Медиа Центра "Эл-Үнү".