Суицид в Бишкеке: психологи МЧС четыре часа вели беседу с парнем

В Кыргызстане МЧС дало разъяснение по поводу суицида, который вчера, 27 октября, в Бишкеке совершил 22-летний парень. Он сбросился с высотного здания на пересечении улиц Байтик-Баатыр и Суеркулова. Многие пользователи в интернете делятся мнениями, что на месте не было психологов, которые смогли бы уговорить парня от смертельного прыжка.

Т.М. 1999 г.р. скончался по дороге в больницу.

"В 12:30 в службу спасения МЧС поступила информация о совершающемся суициде. Спасатели МЧС из 10 человек включая двух психологов и одна бригада скорой помощи сразу же выехали на место происшествия. Отметим, что парень изначально был решительно настроен на суицид. Психологи МЧС непрерывно вели беседу с молодым человеком. Через 4 часа после уговоров психологов МЧС, он спустился с прутьев и направился в их сторону. Но потом внезапно развернулся и с разбегу выпрыгнул с девятого этажа", - говорится в сообщении МЧС.

Сообщается, что по данному происшествию будет проводится внутреннее расследование.