Вечные ценности: бишкекчан приглашают на премьеру спектакля (много фото)

Премьеру спектакля "Саадак какты" ("Стон тетивы") представит на суд зрителей в ближайшие дни Бишкекский городской драматический театр имени А. Умуралиева. Эту постановку коллектив посвящает памяти народного писателя Кыргызской Республики Бексултана Жакиева – автора произведения.

Перекликаясь с произведениями классиков мировой драматургии, пьеса Бексултана Жакиева вновь ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души.

История начинается с пари между "Черными" и "Белыми" силами, которые избрав одну семью, пытаются доказать собственную правоту. А ситуация стара, как мир - умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Представитель темных сил сеет раздор и зависть среди братьев, которые в итоге приводят к войне в схватке за богатство.

Младший брат призывает к добру, призывает вспомнить о более ценных вещах в жизни. Притча выводит героев на рубеж жизни и смерти, они познают одиночество и отчуждение. Младший брат избирает путь духовного роста, он создаёт музыкальный инструмент и мелодией призывает остановить войну между старшими братьями. К какому итогу придут герои спектакля смогут оценить зрители…

Режиссер-постановщик спектакля Уланмырза Карыпбаев. Он выпускник мастерской Геннадия Тростянецкого факультета режиссуры Российского государственного института сценических искусств (бывший ЛГИТМиК). В БГДТ имени Арсена Умуралиева это его первая работа.

Постановочная группа постаралась создать глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными психологическими переживаниями. Сценограф и художник по костюмам Зухра Мукамбетова, хореограф спектакля – Алина Мамбеталиева. Главные роли в спектакле будут исполнять талантливые молодые актеры: Жусупбек уулу Эмиль, Нурбайыл уулу Авасбек (Отец), Жумабеков Гулчоро, Оскомбаев Марат (Старший сын), Максат уулу Даниэль, Омурбек уулу Максат (Средний сын), Абдусалам уулу Амантур, Байыш уулу Ырысбек (Младший сын), Нарбай уулу Ыйманбай, Усупбекова Гулиза (Дьявол-искуситель).

Премьера спектакля состоится 31 октября. Театр находиться в микрорайоне Восток-5.