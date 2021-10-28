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В Бишкеке пройдет акция "Сдай макулатуру - получи саженец"

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке 30 октября пройдет экологическая акция "Сдай макулатуру - получи саженец" - "Бир жарандан-Бир кочот".

Министерство сельского хозяйства КР совместно с МП "Городские парки" 30 октября в 10:00 проводит экологическую акцию, в которой могут принять участие все желающие. В парках "Ынтымак" и имени Ч. Тулебердиева будут высажены более 500 саженцев.

Для участия в акции необходимо сдать макулатуру (3кг) или пластиковые бутылки (5шт) и получить возможность посадить саженец. На месте будут организованы пункты сбора макулатуры и пластика.

Благодаря акции "Бир жарандан-бир кочот", мы вместе сможем сохранить природу.


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URL: https://www.vb.kg/408540
Теги:
экология, Бишкек
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