В Бишкеке пройдет акция "Сдай макулатуру - получи саженец"

В Бишкеке 30 октября пройдет экологическая акция "Сдай макулатуру - получи саженец" - "Бир жарандан-Бир кочот".

Министерство сельского хозяйства КР совместно с МП "Городские парки" 30 октября в 10:00 проводит экологическую акцию, в которой могут принять участие все желающие. В парках "Ынтымак" и имени Ч. Тулебердиева будут высажены более 500 саженцев.

Для участия в акции необходимо сдать макулатуру (3кг) или пластиковые бутылки (5шт) и получить возможность посадить саженец. На месте будут организованы пункты сбора макулатуры и пластика.

Благодаря акции "Бир жарандан-бир кочот", мы вместе сможем сохранить природу.