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в Аламудунском районе разыскивают двух человек

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- Айжан Мамбеталиева
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ОВД Аламудунского района разыскивается без вести пропавшая Сарлыкова Айсулуу Силиндеровна 1984 года рождения, которая 13 августа текущего года вышла из дома по адресу улица Эшмамбет уулу А. в селе Байтик и не вернулась.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы коричневого цвета, нос прямой, лицо овальное.

Была одета: черные брюки, белая футболка, куртка голубого цвета, на ногах черная обувь.

Также, ОВД Аламудунского района разыскивается без вести пропавший Абдышев Сапарбек Бакишович 1959 года рождения, который 18 сентября текущего года вышел из дома расположенного в селе Байтик и не вернулся.

Приметы: рост примерно 170 см, среднего телосложения, голова лысая. Нос прямой, лицо круглое, уши оттопыренные, губы тонкие, глаза темные, нос прямой большой.

Был одет: белая рубашка с короткими рукавами, черные спортивные штаны, на ногах белые кеды.Особые приметы: имеет шарм от аппендицита, на левом запястий имеет татуировку (=S=).

Всех кто располагает, какой-либо информацией о разыскиваемых лицах, просим сообщим по номерам: 0(312) 36-35-23, 0(504) 77-22-77, 0(550) 34-33-63.


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URL: https://www.vb.kg/408541
Теги:
Аламудунский район, розыск, Чуйская область, ГУВД
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