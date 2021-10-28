За несоблюдение чистоты и порядка в Бишкеке оштрафовали компании и граждан

Ежедневно командой санитарно-экологической инспекции муниципалитета проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории.

За несоблюдение чистоты и порядка на прилегающей территории, по статье 70 от 3-13 тысяч сомов наложен штраф в отношении компаний: "Артис Глобал Ко ЛТД", "ЛА ЛА Интерпрайзес", "Лига", "Бета Кыргызстан", "Партнер Кей Джи", "Имарат Прогресс", "Кыргызский инвестиционный банк", "Метаф".

За выброс бытового мусора в неустановленных местах по части 1 статьи 71 от 5 тысяч 500 -17 тысяч сомов зафиксированы факты нарушения со стороны гостей из Пакистана проживающих по улице Токтоналиева, 26, магазина "Монрой", кафе "Суши-вок", пекарни "Хлеб", компании "Скай мобайл" и "Бай Кучук", горожан Бузоверовой Н. и Каюмова Р.

По статье 119, за повреждение дорожного сооружения установлены нарушения со стороны компаний "Аалам Строй", "Главтехинввест", "Бишкекурулуш", "Северэлектро", горожана Жангазы улу У.

Не смотря на факты некоторые из нарушителей не признали вину, такие дела направлены на административную комиссию для дальнейшего рассмотрения и вынесения окончательного вердикта.