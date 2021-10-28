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В Бишкеке наградили автора гимна столицы Сардарбека Жумалиева

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в честь 80-летнего юбилея и за вклад в развитие культуры КР мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев наградил автора гимна столицы В Бишкеке наградили автора гимна столицы Сардарбека Жумалиева почетной грамотой мэрии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сардарбек Жумалиев – композитор, лауреат премии им. А.Малдыбаева, народный артист КР, дирижер оркестра Академии народных инструментов им. К. Орозова Кыргызской национальной филармонии.

Сообщается, что гимн города Бишкек был утвержден постановлением Бишкекского городского кенеша от 10 июня 2008 года.

Текст гимна Бишкека:

Ала-Тоого кыргыз коңгондо,

Айланып сен жылдыз борборго.

Ак жолтойлуу үйгө айландың,

Арга барбы сүйбөй койгонго?!

Припев:

Бишкегим, Бишкегим борборум сен,

Бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен.

Бактылуу сеземин түшкө кирсең,

Бар болгун, бар болгун, Бишкегим сен.

Көргөндөрдүн көзү күйгөн жер,

Көкөлөтүп көбү сүйгөн жер.

Келип сенден бакыт табышат,

Кең дүйнөгө батпай жүргөндөр.

Припев:

Бишкегим, Бишкегим борборум сен,

Бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен.

Бактылуу сеземин түшкө кирсең,

Бар болгун, бар болгун, Бишкегим сен.

Тагдыр күтүп достук шаарындай,

Жагыласың өмүр шамындай.

Жүрөгүмдүн оту барында,

Жүрө албаймын сени сагынбай.

Припев:

Бишкегим, Бишкегим борборум сен,

Бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен.

Бактылуу сеземин түшкө кирсең,

Бар болгун, бар болгун, Бишкегим сен.


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URL: https://www.vb.kg/408547
Теги:
мэрия, Бишкек, Гимн
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