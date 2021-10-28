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Коллегия мэрии признала отчеты своих земельных служб неудовлетворительными

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке под председательством мэра столицы Айбека Джунушалиева и спикера Бишкекского городского Кенеша Куванычбека Конгантиева состоялась коллегия муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на обсуждение было вынесено два вопроса: подготовка и начало осенне-зимнего отопительного периода 2021 – 2022 годы, исполнение плана по сбору неналоговых платежей управления земельных ресурсов и управления муниципального имущества мэрии города Бишкек.

По первому вопросу, управлению капитального строительства и департаменту городского хозяйства поручено в срок до 15 ноября завершить капитальный ремонт объектов здравоохранения и образования по дополнительному списку.

Кроме того, ОАО "Бишкектеплосеть" рекомендовано оказывать оперативное содействие в решении вопросов технического обслуживания объектов здравоохранения и образования, а также своевременно извещать управление образования мэрии города Бишкек о всех проводимых и планируемых работах по техническому обслуживанию дошкольных и образовательных объектов.

По второму вопросу, главам управления земельных ресурсов (УЗР) и управления муниципального имущества (УМИ) поручено в установленном порядке принять исчерпывающие меры по исполнению плановых показателей на этот год, усилить работу с судебными органами по взысканию дебиторской задолженности.

Членами коллегии указано проводить постоянную работу по созданию автоматизированной базы муниципального имущества и земельных участков.

В итоге коллегия признала отчеты земельных служб (УЗР, УМИ) неудовлетворительными с учетом полноты и доступности сведений.


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URL: https://www.vb.kg/408549
Теги:
мэрия, налоги, Бишкек, отопление
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