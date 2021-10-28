Трагедия с лучницей Асланайым Ашировой. Организаторы выплатят более 500 тыс

Редакция VB.KG уже рассказывала печальную историю известной кыргызской лучницы, балерины, каскадера и цирковой артистки Светланы Ашировой, больше известной, как Асланайым. Девушку чудом спасли после тяжелейшей травмы в Саудовской Аравии силами арабских врачей. При этом наша сторона, отправившая наших спортсменов на фестиваль Camel Fest в Эр-Рияд, даже не потрудилась тогда обеспечить спортсменов страховкой!

19 октября 2021 года Свердловский районный суд вынес решение в пользу пострадавшей, частично удовлетворив ее иск по взысканию морального и материального ущерба по причинению вреда здоровью работодателем в лице ОЮЛ "Всемирная Конфедерация Этноигр" и Федерации "Салбуурун". По решению суда они должны будут выплатить девушке, которая по вине организаторов чуть не потеряла ногу, более полумиллиона сомов. Об этом сегодня стало известно редакции.

Стоит отметить, что работодатели не только халатно отнеслись, по ее словам, к оказанию ей медпомощи в чужой стране, но и всячески пытались оспорить заключенные с ней трудовые отношения. Причем представляя это основным аргументом на судебном процессе. Однако в ходе расследования было доказано, что ОЮЛ "Всемирная Конфедерация Этноигр" и Федерации "Салбуурун" лично включили девушку в состав участников для участия в Camel Fest.

Как следует из заключения Гостехинспекции, "происшествие во время должностных обязанностей Асланайым Ашировой, считать связанной с производством".

"Следовательно, работодатель обязан возместить все материальные издержки, связанные с этим происшествием", - говорится в документе.

Примечательно, что в деле с организацией фестиваля в Эр-Рияде у ОЮЛ "Всемирной Конфедерации Этноигр" было изначально не чисто. По словам пострадавшей спортсменки, были нарушены нормы безопасности всех участников фестиваля из Кыргызстана. Сами участники с кыргызской стороны находились в течение месяца в абсолютно плохих условиях.

- Не было ни стиральной машины, чтобы постирать вещи после репетиций на жаре и работе с лошадьми, ни Интернета, чтобы связаться с родными, ни горячей еды. В меню были только салаты, - делится с VB.KG спортсменка.

Но самое страшное все же было после перенесенной травмы, когда гражданка Кыргызстана осталась один на один с собственной травмой в чужой стране. Если бы не медики Саудовской Аравии, известная кыргызстанка тогда могла лишиться не только ноги, но и жизни.

Напомним, Арсланайым Аширова получила травму 8 марта 2019 года, когда на генеральной репетиции Camel Fest столкнулись три конные наездницы. Как отмечали очевидцы, из-за халатных недоработок организаторов, она вместе с коллегами мчалась на лошади. На рабочем трекинге произошла неконтролируемая ситуация. На поле вышли сразу несколько наездниц, создав помеху.

- С левой стороны участница не была каскадером. Справа у коллеги и вовсе был слишком маленький стаж для езды и участия в такой программе. При этом Асланайым является наездницей более 15 лет. Но из-за халатности опытный каскадер оказался зажат в капкане, - поясняли тогда очевидцы произошедшего.

По словам близких, ей два дня не оказывали экстренной помощи, несмотря на то, что ее нога в результате сильнейшего перелома сместилась в разные стороны, после чего арабские врачи заявили, что в любое время может начаться сепсис и заражение крови. Следовательно, при очаговом заражение крови ногу нужно будет ампутировать. Иначе дело может закончиться летальным исходом. Однако организаторы, по словам близких, не торопились спешить на помощь.

"Никто из членов кыргызской делегации не посетил её в палате, а маму не поставили в известность. Помогите спасти лучшую наездницу, каскадёра, артистку и гордость нашей страны Кыргыздын кызы Асланайым! Помогите!!!", - писали они в соцсетях.

А пока это происходило, наши ответственные госорганы и организаторы заявляли, что с Асланайым все хорошо и лечение идет полным ходом.

"Я ничего толком не помню. Было больно. В больнице я узнала, что у меня полностью раздроблена большеберцовая кость, нога попросту перекрутилась. Я теряла сознание с момента перелома. Когда медики стали переворачивать ногу, чтобы сделать рентген, выяснилось, что большеберцовая кость перекрутилась от полученного удара. Кости внутри были смещены в разные стороны. Поэтому, им нужно было поправить ее, чтобы снять кость и посмотреть на нее. В этот момент я отключилась, а пришла в себя лишь на следующий день", - вспоминает девушка.

Сами организаторы уверяли, что трагедия случилась из-за того, что в Саудовской Аравии она не имела права садиться на коня. Якобы по документам Аширова попала не по спискам, а самовольно, и якобы должна была демонстрировать охотничьи игры с птицами, собаками и стрельбу из традиционного лука. Дескать, никакие лошади не подразумевались. Сама лучница и работающие с ней спортсмены открыто говорили, что на самом деле планировались четыре номера с участием Ашировой. В том числе, на лошадях.

"Это была, как пощечина для меня", - вспоминает девушка заявления от организаторов.

Почти неделю после полученной травмы девушка находилась под серьезными медпрепаратами – боль от раздробленной ноги была нестерпимой. Врачи боялись лишний раз трогать пациентку. Однако организаторы в лице "Конфедерации Этноигр" и "Федерации Салбуурун" решать проблемы с ее медобеспечением не торопились. Более того, они даже пытались, как рассказывает пострадавшая, представить ее гражданкой Казахстана. Однако ее документы были найдены, помощь от них так и не последовала.

- Они не посетили меня в больнице до тех пор, пока представители Посольства КР в Саудовской Аравии "пинком" не заставили прийти их в клинику, - рассказывает лучница.

В какой-то момент девушке показалось, что ее бросили абсолютно все, что помощь не придет, и она осталась один на один со своей болью в совершенно чужой стране.

"Мои документы нашли, но, как выяснилось, Конфедерация ни одному участнику фестиваля в Саудовской Аравии – людям культуры и спорта, страховку не оформили. Не было ее и у меня. Организаторы застраховали себя, но не участников! Поэтому, врачи вынуждены были снова и снова откладывать экстренную операцию. Своими криками я мешала другим пациентам, поэтому меня переводили из палаты в палату, из одного отделения в другое. На следующий день, когда о моей истории узнали, ко мне пришел помощник посла Кыргызстана. Он зашел в палату и сказал, что мои крики слышны даже у входа в отделение. Именно представители посольства вышли на связь с конфедерацией игр кочевников и с властями Саудовской Аравии. Все эти люди стояли у меня в палате и думали, что со мной делать. Асхат Акибаев (президент "ВКЭ" - прим.ред.) просил перенести операцию на десять дней или транспортировать меня в Бишкек. Аргументом было то, что в КР такие операции стоят дешевле. И это при том, что я не могла двигаться и в любой момент могла впасть в кому! Арабские медики не согласились ни на один вариант. Они решили готовить меня к ампутации ноги, так как ждать уже было нельзя. Повышать дозы морфия было уже невозможно: нога распухла и потемнела. Они боялись, что я умру от сепсиса или впаду в кому от боли. Тогда вмешалась арабская сторона. Они решили не ждать действий от Конфедерации, а просто оплатили операцию. Это около 70 тысяч долларов. Но при этом, ясно дали понять, что мое лечение - это не их обязанность. Они лишь сделали жест доброй воли, желая помочь, - продолжает Асланайым.

Ад для пострадавшей продолжился уже по приезду в Кыргызстан. Конфедерация и Федерация наотрез отказались оплачивать Ашировой какую-либо компенсацию.

- Они мне передали 500 долларов через тренера. Сказали, что это и есть компенсация за причиненный вред здоровью. Вот только это была ни какая не компенсация, а обещанная спортсменам зарплата за участие в фестивале. То есть, и здесь они пытались "выкрутиться" и обелить себя, - сетует девушка.

При этом врачи сказали, что для реабилитации потребуется не менее пяти лет. Однако, о гимнастике, лошадях и спорте придется забыть.

"Сейчас я не могу работать из-за состояния здоровья, пока меня содержат родственники. А вообще я владею русским, кыргызским, английским и итальянским языками, так что могу быть переводчицей", - говорит она.

Понимая, что организаторы не готовы идти к ней на встречу и выплачивать компенсацию за вред здоровью, Асланайым Аширова обратилась в суд. После долгих разбирательств он вынес решение в ее пользу.

Вот только понесет ли ответственность "Всемирная Конфедерация Этноиг" и "Федерация Салбуурун", пока неясно. К слову, президентом "ВКЭ" значится бывший губернатор Иссык-Кульской области Аскат Акибаев. Именно его, к слову, ранее обвиняли в том, что он пытался присвоить себе идею создания "Всемирных игр кочевников".

И последний важный вопрос – почему ответственные органы до сих пор не проверили целевое назначение потраченных на фестиваль в Эр-Рияде этими организациями средств? Особенно с учетом заявлений спортсменов о некачественной организации…