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Госслужба исполнения наказаний тоже отметила 120-летний юбилей Абдрахманова

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- Александр Тузов
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В конференц-зале главного офиса Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве КР прошла научно-практическая конференция, посвященная большому юбилею - 120-летию со дня рождения первого главы Правительства Кыргызстана Юсупа Абдрахманова, арестованного в 1937-м и расстрелянного по лживым обвинениям 5 ноября 1938-го.

О конференции VB.KG эксклюзивно рассказали ее участники.

С докладами выступили член правительственного юбилейного комитета, старший из правнуков выдающегося деятеля Астемир Абдрахманов и кандидаты исторических наук Салтанат Асекова, Жумагул Байдилдеев и Аида Кубатова.

Доклад Астемира Абдрахманова был посвящен активнейшему участию его прадеда в руководстве строительством Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали и новым архивным и библиографическим находкам по этой теме. Именно Юсуп Абдрахманов добился, в частности, строительства важного ответвления от Турксиба – железной дороги Фрунзе – Кант с перспективой выхода на Рыбачье.

Салтанат Асекова, Жумагул Байдилдеев и Аида Кубатова рассказали о новых находках абдрахмановедов, в том числе - насчет работы Юсупа Абдрахманова в Самаре и Оренбурге после вынужденного отъезда выдающегося деятеля из Кыргызстана в 1933 году.

Всем докладчикам были торжественно вручены благодарственные письма, подписанные председателем ГСИН генерал-майором внутренней службы Аскатом Эгембердиевым. Как бы с явным прозрачным намеком: грубые нарушения законности, жертвой которых стал Юсуп Абдрахманов и многие его современники, никогда не должны повториться.


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URL: https://www.vb.kg/408555
Теги:
ГСИН, наука, юбилей, история
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