В РФ усилят борьбу с распространением радикальных течений

Масштабный приток трудовых мигрантов несет риски роста преступности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центрального федерального округа страны.

"Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств также несет серьезные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряженности среди коренного населения", - цитирует ТАСС Патрушева.

По его словам, по-прежнему предпринимаются попытки использования информационного пространства в целях дестабилизации общественно-политической обстановки, в том числе за счет искусственного формирования напряженности в межнациональных и межконфессиональных отношениях, навязывания идеологии национализма и сепаратизма.

Николай Патрушев также обратил внимание на "непростую текущую обстановку, связанную с ростом в округе преступлений экстремистской и террористической направленности". И "одним из угрозообразующих факторов обострения криминогенной ситуации" назвал "проникновение на территорию России приверженцев радикальных религиозных течений, осуществляющих пропагандистскую и вербовочную деятельность, в том числе в местах массового проживания и работы иностранных мигрантов".

В этой связи секретарь Совета безопасности РФ призвал руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии. Он также подчеркнул необходимость обеспечить соблюдение мигрантами российского законодательства, "не допустить проявлений ксенофобии, а также повысить уровень общественной безопасности в местах проживания и трудовой деятельности мигрантов".