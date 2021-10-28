В Минздраве обсудили вопросы в сфере обращения лекарственных средств

В Министерстве здравоохранения прошла встреча министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева с руководителями крупных фармацевтических компаний, где были обсуждены вопросы в сфере обращения лекарственных средств. Особое внимание было уделено вопросу регулирования цен на лекарственные средства, которые входят в ПЖВЛС.

Фармацевтические компании были уведомлены о недопущении необоснованного завышения цен. Также была дана информация, что для обеспечения прозрачности работы по ценорегулированию, обеспечения доступа населения и фармацевтических компаний к информации, был разработан электронный каталог цен, который интегрирован с национальной электронной базой данных лекарственных средств и медицинских изделий (ЭБД).

Регулирование цен на лекарственные средства проводится на основании постановления кабинета министров.