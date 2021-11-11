Куда бишкекчане могут пожаловаться на домкомов?

В редакцию обратилась бишкекчанка, которая пожаловалась на домкома.

"Подскажите пожалуйста у нас домком требует по 2000 тысячи сомов как бы на ремонт отопительных труб. В прошлом году собирали по 1000 сомов. В акте, который она предоставила, указан соседский дом. Я отказалась подписывать. Но она посылает своих родственников собирать деньги, постоянно кричит и ведет себя как начальник. На мои слова что это незаконно отвечает, что будет жаловаться в мэрию. На сколько законы ее действия. Прошу подсказать куда можно обратиться", - написала бишкекчанка.

Этот вопрос мы адресовали в столичный муниципалитет, где пояснили, что домкомы подчиняются МТУ. Приводим список контактов МТУ Бишкека, куда горожане могут обращаться и получить консультацию на вопросы о работе домкомов.

Ленинский район

МТУ №1 65-68-89, 65-38-70, 65-69-24.

МТУ №2 41-62-34, 41-62-38.

МТУ №3 41-03-71, 41-62-38.

МТУ №4 44-40-11, 44-43-10.

МТУ №5 25-60-21, 25-60-22.

МТУ "Чон-Арык" 55-02-23.

Октябрьский район

МТУ №6 53-91-79, 0(708)26-20-73.

МТУ №7 52-29-01, 0(772) 52 55 13.

МТУ №8 47 53 94, 0(550) 55-64-27.

МТУ №9 42-61-43, 0(703)05-08-81.

МТУ №10 46-13-35, 0(700)25-54-75.

МТУ №11 57-81-13, 0(772)14-08-77.

Первомайский район

МТУ №12 54-78-77, 54-62-60.

МТУ №13 37-17-80.

МТУ №14 32-82-70.

МТУ №15 35-42-21.

МТУ №16 67-95-38.

Свердловский район

МТУ №17 38-23-05.

МТУ №18 68-01-65.

МТУ №19 63-32-91.

МТУ №20 39-06-91.

МТУ №21 48-42-70.