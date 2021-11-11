Погода
$ 84.74 - 84.84
€ 97.67 - 98.80

Куда бишкекчане могут пожаловаться на домкомов?

136  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В редакцию обратилась бишкекчанка, которая пожаловалась на домкома.

"Подскажите пожалуйста у нас домком требует по 2000 тысячи сомов как бы на ремонт отопительных труб. В прошлом году собирали по 1000 сомов. В акте, который она предоставила, указан соседский дом. Я отказалась подписывать. Но она посылает своих родственников собирать деньги, постоянно кричит и ведет себя как начальник. На мои слова что это незаконно отвечает, что будет жаловаться в мэрию. На сколько законы ее действия. Прошу подсказать куда можно обратиться", - написала бишкекчанка.

Этот вопрос мы адресовали в столичный муниципалитет, где пояснили, что домкомы подчиняются МТУ. Приводим список контактов МТУ Бишкека, куда горожане могут обращаться и получить консультацию на вопросы о работе домкомов.

Ленинский район

МТУ №1 65-68-89, 65-38-70, 65-69-24.

МТУ №2 41-62-34, 41-62-38.

МТУ №3 41-03-71, 41-62-38.

МТУ №4 44-40-11, 44-43-10.

МТУ №5 25-60-21, 25-60-22.

МТУ "Чон-Арык" 55-02-23.

Октябрьский район

МТУ №6 53-91-79, 0(708)26-20-73.

МТУ №7 52-29-01, 0(772) 52 55 13.

МТУ №8 47 53 94, 0(550) 55-64-27.

МТУ №9 42-61-43, 0(703)05-08-81.

МТУ №10 46-13-35, 0(700)25-54-75.

МТУ №11 57-81-13, 0(772)14-08-77.

Первомайский район

МТУ №12 54-78-77, 54-62-60.

МТУ №13 37-17-80.

МТУ №14 32-82-70.

МТУ №15 35-42-21.

МТУ №16 67-95-38.

Свердловский район

МТУ №17 38-23-05.

МТУ №18 68-01-65.

МТУ №19 63-32-91.

МТУ №20 39-06-91.

МТУ №21 48-42-70.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408559
Теги:
Ленинский район, Октябрьский район, Первомайский район, Свердловский район, ТСЖ, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  