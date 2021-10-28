16 бишкекчан смогли встретиться с главой Первомайского района

Глава Первомайского района Жамалбек Ырсалиев провел личный прием жителей района. По предварительной записи обратилось 16 горожан. В основном их обращения касались материальной помощи, благоустройства района, а также земельных и жилищных вопросов.

По вопросу получения жилья и трудоустройства обратилась жительница района Н.Мамбеткеримова. Также А.Исмаилова обратилась с просьбой оказать материальную помощь на Международный день инвалидов, который будет 3 декабря.

Глава поручил соответствующим службам рассмотреть все вопросы в рамках компетенции администрации и законодательства.