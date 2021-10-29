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Исторический музей хотят открыть к Новому году

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- Александр Тузов
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Информированные источники сообщили VB.KG, что исторический музей на площади "Ала-Тоо" намечено открыть для посетителей в предновогодний день, 31 декабря.

Музей был закрыт "на капитальный ремонт и смену экспозиции" 5 лет и 7 месяцев назад, 25 марта 2016 года. Это – своего рода отрицательный рекорд со знаком минус. Ни Государственный исторический музей на Красной площади в Москве, ни Эрмитаж, ни Лувр, ни Британский музей никогда не закрывались так надолго.

За долгие годы закрытия наш Исторический музей успел даже получить, еще при президенте Жээнбекове, статус "Национальный" с соответственным повышением зарплат музейным сотрудникам, но пока все еще продолжает оставаться недоступным для посетителей.

Причем на капитальный ремонт и полное изменение экспозиции были израсходованы миллионы долларов турецкого гранта и из кыргызстанского госбюджета. Однако 225 тысяч евро на оплату работы участвовавшей в оборудовании германской фирмы нашлись лишь совсем недавно. А без германских ключей к программному обеспечению открытие музея почему-то считали "невозможным".

Однако, дата открытия музея переносилась уже очень много раз, одной из дат называли ноябрь 2017, затем ежегодно пролонгировали. Удастся ли операция "Предновогодний день в музее"?


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URL: https://www.vb.kg/408563
Теги:
ремонт, исторический музей, история
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