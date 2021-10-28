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Руководителям топливных баз разъясняли о недопущении повышения цен на уголь

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- Айжан Мамбеталиева
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Государственным агентством антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов совместно с рабочей комиссией Ысык-Атинского и Сокулукского районов Чуйской области, районных УГНС, Управлений патрульной службы милиции и МТУ были проведены очередные рейды по топливным базам и стационарным точкам объездной дороги Бишкека и в Сокулукском районе по урегулированию цен на твердое топливо (уголь).

В ходе рейда была проведена разъяснительная работа с руководителями топливных баз и стационарных точек о недопущении превышения предельного уровня цен на уголь для населения в 4400 сомов, с погрузкой 4500 сомов, соблюдении законодательства о защите прав потребителей и правил торговли.

Владельцы топливных баз предупреждены о не превышении цен на уголь, также уведомлены об ответственности за превышение установленных цен.

Управлением патрульной службы милиции, УГНС и айыл окмоту, за организацию в придорожной полосе торговых точек (стихийная торговля) выданы уведомления в соответствии с законодательством КР субъектам, реализующим уголь в неположенных местах и без соответствующих разрешений.


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URL: https://www.vb.kg/408564
Теги:
Госантимонополия, Сокулукский район, уголь, цены, Бишкек
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