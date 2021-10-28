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В России начался локдаун из-за COVID-19

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- Наталья Крайнова
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В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня, 28 октября, начались нерабочие дни из-за COVID-19, они продлятся до 7 ноября. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на указ мэра Сергея Собянина.

Приостановлена работа большинства организаций, компаний сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Будут закрыты школы и детские сады, в последних организуют дежурные группы. Исключение составят организации, которые обеспечивают работу инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. Так, ограничения не коснутся аптек, магазинов, осуществляющих продажу продуктов и товаров первой необходимости, а также служб доставки.

В оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что срок в 11 дней выбран потому, что инкубационный период "дельта"-штамма длится около пяти дней. Таким образом нерабочие время в Москве покроет два инкубационных периода. В этот период в Москве не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия: концерты, футбольные матчи. В оперштабе отметили, что также будут закрыты кинотеатры, цирки и зоопарки.

При этом столичные медучреждения будут работать в обычном режиме, а стоматологии будут оказывать только неотложную помощь. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования продолжат работу. В период нерабочих дней метрополитен, автобусы, трамваи, МЦК и МЦД в столице продолжат работать в обычном режиме. Никто не будет их закрывать или ограничивать доступ в общественный транспорт. Отмечается, что во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/408566
Теги:
Россия, коронавирус
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