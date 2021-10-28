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Посол Кыргызстана в Республике Корея выступила на международном форуме

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- Айжан Мамбеталиева
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В Южной Корее состоялся седьмой международный форум по Желтому морю, организованный провинцией Чхунчхон-Намдо, в котором приняли участие губернатор провинции Чхунчхон-Намдо, депутаты Национальной Ассамблеи Южной Кореи, правительственные чиновники, а также послы четырех стран (КНР, Японии, Вьетнама и Кыргызстана).

В рамках форума посол Кыргызстана Динара Кемелова выступила с приветственной речью, где обозначила 30-ю годовщину независимости Кыргызстана и перспективы сотрудничества между странами Центральной и Юго-Восточной Азии. На специальной сессии, посвященной межрегиональному сотрудничеству по борьбе с коронавирусной пандемией посол Кыргызстана рассказала об усилиях правительства КР по борьбе с пандемией в стране и призвала к широкому сотрудничеству по строительству и модернизации больниц, повышению потенциала, подготовке медицинских кадров и обмену опытом, по развитию инфраструктуры регионов КР.

Также она провела двусторонние встречи с губернатором провинции Янг Сын Джо и представителями администрации Чхунчхон-Намдо, в ходе которых обсуждены перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества по развитию туристической инфраструктуры, сельского хозяйства, зеленой энергетики, строительству торгово-логистических центров, продвижению проектов в сфере здравоохранения и культуры, по "Умному городу".

Посол Кемелова также отметила большой трудовой потенциал кыргызстанских рабочих и предложила принимать граждан по системе EPS и на сезонные работы. Кемелова напомнила о раннее направленном предложении заключить соглашение о побратимских связях между Иссык-Кульской областью и провинцией Чхунчхон-Намдо. В свою очередь, корейская сторона также выразила заинтересованность в продвижении сотрудничества Бишкеком и с государственным органом по молодежной политике и спорту.

В ходе поездки также состоялась встреча посольства с гражданами Кыргызстана, проживающими в указанной провинции, а также Тэн Валентиной, открывшей небольшое кафе "Бишкек" в данной провинции.


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URL: https://www.vb.kg/408569
Теги:
Южная Корея, посольство, форум
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