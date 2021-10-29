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В Бишкеке сегодня возможны отключения электроэнергии

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 29 октября, некоторые районы останутся без света, предупреждает ОАО "Северэлектро". Сообщается, что монтажные бригады будут ремонтировать оборудование, а также налаживать работу трансформаторных подстанций.

Список участков, где возможны отключения:

09-30- 11-30 ж/м Рухий-Мурас

11-30 - 13-00 мкр. Тунгуч ж/д №№ 5-8, 21, 23, 25, 27, 36, 36/1А, 36/1Б, 37, 39

13-00 - 15-00 мкр. Тунгуч ж/д №№16/1, 17/2, 1-4, 12, 15, 17, 19

15-30 -17-30 отрезки ул.Медерова, Найманбаева, Суванбердиева, Матросова, Скрябина, пер.Елецкий

09-30 - 13-30 ж/м Алтын-Ордо (ул.2-4)

09-30 - 17-00 ул.Осмонкула ж/д №295

09-30 - 19-00 отрезки ул.Токомбаева, Жукеева Пудовкина

09-30 - 19-00 отрезки ул.Дачной, Аральский, пер.Дачный

09-00 -17-00 отрезки ул.Фрунзе, Ала-Арчинской, Жибек Жолу, ул. Боконбаева ж/д № 245

09-30 - 18-00 ж/м Арча-Бешик (ул.Чортекова, Кен-Кол, Кен-Суу), Ак-Босого (ул.Чуй 4)

14-00 -18-00 ж/м Ак-Босого (ул.Чуй 29, 30)

09-00 - 17-00 ж/м Ак-Босого (ул.Чуй 19, 23)

13-00 - 18-00 отрезки ул.Пушкина, Рыскулова, Павлова, Чимкентской, Кулиева, Чуй, пер.Краснознаменный


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URL: https://www.vb.kg/408570
Теги:
отключение электроэнергии, Кыргызстан, Северэлектро
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