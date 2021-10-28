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В Бишкеке проходит онлайн-конференция с участием экспертов со всего мира

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- Бакыт Басарбек
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В Бишкеке проходит международная онлайн-конференция "Геопространственная информация и переход на цифровые технологии: Современные инициативы и будущие возможности". Об этом сообщает пресс-служба Государственного учреждения "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам.

В течение 20 лет Норвежское картографическое агентство осуществляет проекты по развитию потенциала в создании национальных инфраструктур пространственных данных, наращивании технических и профессиональных возможностей, содействующих экономическому росту и достижению целей устойчивого развития в Центральной Азии и других регионах.

Конференция посвящена важности геопространственной информации в процессе перехода на цифровые технологии. В частности, рассматриваются конкретные примеры управления земельной собственностью в развитии национальных геопространственных экосистем с использованием интегрированной системы геопространственной информации IGIF.

IGIF – это одобренная ООН рамочная система, для поддержки развития национальных инфраструктур для управления геопространственной информацией в странах с низким и средним уровнем дохода. С момента одобрения IGIF Норвежское картографическое агентство играет активную роль в содействии к внедрению IGIF в Кыргызстане, Грузии, Молдове и Украине.

Во встрече принимали участие представители Норвежского картографического агентства, Министерства иностранных дел Норвегии, эксперты из Великобритании, Нидерландов, Грузии, Молдовы, Украины, Австралии, Хорватии, Польши, Сербии, Германии и Финляндии, а также представители ООН и Всемирного Банка.

Кыргызстан представляли заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам Бакытбек Джусупбеков, директор ГПИ "Кыргызгипрозем" при ГАЗР Алмаз Абдиев, и.о.руководителя Управления геоинформационных систем и информационных технологий Государственного учреждения "Кадастр" при ГАЗР Болот Таштанов, главный специалист Управления геоинформационных систем и информационных технологий ГУ "Кадастр" при ГАЗР Эрнст Кыдырмышев, директор Государственного учреждения по геодезии и картографии "Госкартография" при ГАЗР Нарынбек Исабеков, представители МЧС КР и другие.


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URL: https://www.vb.kg/408572
Теги:
Госрегистр, Бишкек, Кыргызстан
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