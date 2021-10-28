ГУ "Кадастр" продолжает вносить ПИН собственников недвижимости в ЕИСН

Государственное учреждение "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам активно ведет работу по внесению ПИН собственников недвижимости в Единую Информационную Систему Недвижимости (ЕИСН). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в декабре прошлого года ГУ "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам был утвержден план работ по выявлению и внесению в базу данных Единой информационной системы по недвижимости персональных идентификационных номеров собственников Единиц недвижимого имущества.

"Приказом ГУ "Кадастр" осуществлена выборка из ЕИСН списков единиц недвижимого имущества без персональных идентификационных номеров и передано в местные регистрационные органы.

В автоматическом режиме осуществлена сверка данных Единого государственного реестра недвижимости и Единой информационной системы по недвижимости с выявлением ПИН собственников, в том числе и несовершеннолетних.

Разработан модуль доступа к базе данных Единого государственного реестра недвижимости для специалистов местных регистрационных органов. Местными регистрационными органами данные граждан сверялись с архивными документами регистрационного органа, с базой данных автоматизированной информационной системы паспортов, налоговых органов и хозяйственных книг айыл окмоту.

В результате проведенных работ за 9 месяцев 2021 года по данным ЕИСН из 5 млн 242 тысяч 049 собственников недвижимого имущества удалось установить персональные идентификационные номера 3 млн 099 тысячам 381 гражданам.

Из них:

- собственники жилой недвижимости – 1 млн 344 тысячи 910 лиц;

- собственники недвижимости сельхоз назначения – 1 млн 650 тысяч 360 лиц;

- собственники других видов недвижимости – 104 тысячи 111 лиц.

В итоге по базе данных ЕИСН осталось 2 млн 142 тысячи 666 лиц без ПИН.

Из них:

- собственники жилой недвижимости – 181 тысяча 556 лиц;

- собственники недвижимости сельхоз назначения – 1 млн 888 тысяч 689 лиц;

- собственники других видов недвижимости – 72 тысячи 421 лицо.

Таким образом база данных ПИН в ЕИСН пополнена на 60 %.