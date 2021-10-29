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Три кыргызстанца награждены золотыми медалями ВОИС и ЕАПО

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- Наталья Крайнова
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Трех кыргызстанцев наградили золотыми медалями Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Евразийской патентной организации (ЕАПО) за вклад в изобретательское дело, культурное и социальное наследие. Об этом сообщает пресс-служба Кыргызпатента.

Награждение состоялось 27 октября в Бишкеке во время официального открытия первого государственного инновационного центра.

За заметный вклад в культурное и социальное развитие в сфере авторского права и смежных прав, за вклад в формирование уважения к творческой деятельности награжден Народный артист КР, композитор Туголбай Казаков.

За значительный вклад в экономическое и научно-техническое развитие страны, за весомые достижения в изобретательской деятельности награжден Золотой медалью ВОИС в номинации "За изобретательство" доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач КР, Заслуженный деятель науки КР (2019) Акылбек Усупбаев.

За весомые достижения в изобретательской деятельности награжден Золотой медалью ЕАПО им. В.И. Блинникова в номинации "За вклад в изобретательское дело" доктор технических наук, профессор, академик Международной академии транспорта (г. Санкт-Петербург), отличник образования КР, изобретатель Женишбек Тургумбаев.

Награды вручили президент ЕАПВ Сауле Тлевлесова и постоянный координатор системы ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в КР Озонниа Ожиело.


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URL: https://www.vb.kg/408576
Теги:
Кыргызпатент, Кыргызстан
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