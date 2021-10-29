В Кыргызстане на 29 октября зарегистрировано 116 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек – 54

Ош - 2

Чуйская область – 33

Ошская область - 3

Таласская область - 2

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 13

Джалал-Абадская область – 6

Баткенская область - 2

За весь период – 181 105.

Выздоровели за сутки 91 человек. Всего - 175 493.

За минувшие сутки скончались - 2 человека. Всего – 2 666.

В стационарах на лечении находятся 708, а на амбулаторном 699 человека.