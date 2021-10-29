В Кыргызстане на 29 октября зарегистрировано 116 новых случаев COVID-19

Такие данные дает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно этим данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек – 54
Ош - 2
Чуйская область – 33
Ошская область - 3
Таласская область - 2
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 13
Джалал-Абадская область – 6
Баткенская область - 2
За весь период – 181 105.
Выздоровели за сутки 91 человек. Всего - 175 493.
За минувшие сутки скончались - 2 человека. Всего – 2 666.
В стационарах на лечении находятся 708, а на амбулаторном 699 человека.