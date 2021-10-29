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Выборы 2021: В субботу пройдет жеребьевка для кандидатов в ЖК

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане 30 октября 2021 года пройдет жеребьевка среди зарегистрированных политических партий и кандидатов по одномандатным избирательным округам в депутаты ЖК КР по определению очередности включения в избирательный бюллетень. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР.

В жеребьевке могут участвовать кандидаты, уполномоченные представители политических партий и кандидатов, представители средств массовой информации, общественные наблюдатели.

Жеребьевка между зарегистрированными политическими партиями пройдет с 10 до 11 часов утра.

А среди кандидатов по одномандатным округам будет проходит в течение дня по всем областям с 11.00 до 17.30.


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URL: https://www.vb.kg/408581
Теги:
выборы, #Выборы2021
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