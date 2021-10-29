Для трудовых мигрантов в России изменены требования нахождения в стране

Министерство внутренних дел информирует граждан Кыргызстана, прибывших в Россию в целях осуществления трудовой деятельности, о вступлении в силу с 29 декабря 2021 года Федерального закона от 1 июля 2021 года N 274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".

Граждане нашей страны обязаны: однократно пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и

фотографирование в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Россию. В течение тридцати календарных дней со дня въезда в пройти медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие фактов употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным правительством федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

Регулярно в течение тридцати календарных дней со дня истечения действия данных медицинских документов представлять в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, либо в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо через подведомственные предприятие или уполномоченную организацию актуальные медицинские документы.

В случае неисполнения вышеупомянутых требований, срок временного пребывания в России сокращается. Также в случаях, предусмотренных законодательством России, в отношении таких граждан принимается решение о нежелательности их пребывания (проживания) в России или решение о неразрешении въезда, если по результатам медицинского освидетельствования установлен факт употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо подтверждено заболевание ВИЧ-инфекцией.

В этой связи, Министерство внутренних дел нашей страны настоятельно рекомендует соотечественникам, выезжающим на территории России ознакомиться, с вышеупомянутым федеральным законом, и не пренебрегать соблюдению новых требований.